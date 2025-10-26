DESK (DESK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.67% Preisänderung (7T) -7.34% Preisänderung (7T) -7.34%

Der Echtzeitpreis von DESK (DESK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DESK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DESK liegt bei $ 0.00474878, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DESK im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DESK (DESK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 664.04K$ 664.04K $ 664.04K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 718.69K$ 718.69K $ 718.69K Umlaufangebot 923.96M 923.96M 923.96M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DESK beträgt $ 664.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DESK liegt bei 923.96M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 718.69K.