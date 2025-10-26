Deri Protocol (DERI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00389456 24H Hoch $ 0.0043055 Allzeithoch $ 3.77 Niedrigster Preis $ 0.00200107 Preisänderung (1H) -0.18% Preisänderung (1T) -8.92% Preisänderung (7T) -16.87%

Der Echtzeitpreis von Deri Protocol (DERI) beträgt $0.00389839. In den letzten 24 Stunden wurde DERI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00389456 und einem Höchstpreis von $ 0.0043055 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DERI liegt bei $ 3.77, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00200107.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DERI im letzten Stunde um -0.18%, in den letzten 24 Stunden um -8.92% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Deri Protocol (DERI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 512.83K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.92M Umlaufangebot 131.19M Gesamtangebot 490,127,939.592577

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Deri Protocol beträgt $ 512.83K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DERI liegt bei 131.19M, das Gesamtangebot bei 490127939.592577. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.92M.