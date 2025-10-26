Deploy (DEPLOY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00521804$ 0.00521804 $ 0.00521804 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.61% Preisänderung (7T) -0.61%

Der Echtzeitpreis von Deploy (DEPLOY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DEPLOY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEPLOY liegt bei $ 0.00521804, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEPLOY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Deploy (DEPLOY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Deploy beträgt $ 8.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEPLOY liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.94K.