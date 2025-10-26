DeFrogs (DEFROGS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 43.93 $ 43.93 $ 43.93 24H Tief $ 44.84 $ 44.84 $ 44.84 24H Hoch 24H Tief $ 43.93$ 43.93 $ 43.93 24H Hoch $ 44.84$ 44.84 $ 44.84 Allzeithoch $ 3,930.55$ 3,930.55 $ 3,930.55 Niedrigster Preis $ 34.07$ 34.07 $ 34.07 Preisänderung (1H) +0.74% Preisänderung (1T) +1.61% Preisänderung (7T) +1.60% Preisänderung (7T) +1.60%

Der Echtzeitpreis von DeFrogs (DEFROGS) beträgt $44.89. In den letzten 24 Stunden wurde DEFROGS zwischen einem Tiefstpreis von $ 43.93 und einem Höchstpreis von $ 44.84 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEFROGS liegt bei $ 3,930.55, der bisherige Tiefstpreis bei $ 34.07.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEFROGS im letzten Stunde um +0.74%, in den letzten 24 Stunden um +1.61% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DeFrogs (DEFROGS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 448.50K$ 448.50K $ 448.50K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 448.50K$ 448.50K $ 448.50K Umlaufangebot 10.00K 10.00K 10.00K Gesamtangebot 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DeFrogs beträgt $ 448.50K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEFROGS liegt bei 10.00K, das Gesamtangebot bei 10000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 448.50K.