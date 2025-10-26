Defidash (DEFIDASH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0133886 $ 0.0133886 $ 0.0133886 24H Tief $ 0.01363118 $ 0.01363118 $ 0.01363118 24H Hoch 24H Tief $ 0.0133886$ 0.0133886 $ 0.0133886 24H Hoch $ 0.01363118$ 0.01363118 $ 0.01363118 Allzeithoch $ 0.02970776$ 0.02970776 $ 0.02970776 Niedrigster Preis $ 0.01263484$ 0.01263484 $ 0.01263484 Preisänderung (1H) +0.86% Preisänderung (1T) +1.62% Preisänderung (7T) -3.22% Preisänderung (7T) -3.22%

Der Echtzeitpreis von Defidash (DEFIDASH) beträgt $0.0136732. In den letzten 24 Stunden wurde DEFIDASH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0133886 und einem Höchstpreis von $ 0.01363118 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEFIDASH liegt bei $ 0.02970776, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01263484.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEFIDASH im letzten Stunde um +0.86%, in den letzten 24 Stunden um +1.62% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Defidash (DEFIDASH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 272.62K$ 272.62K $ 272.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 272.62K$ 272.62K $ 272.62K Umlaufangebot 20.00M 20.00M 20.00M Gesamtangebot 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Defidash beträgt $ 272.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEFIDASH liegt bei 20.00M, das Gesamtangebot bei 20000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 272.62K.