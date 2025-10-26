Der Echtzeitpreis von Decrypting beträgt heute 0.00314359 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DCRYPT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DCRYPT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Decrypting beträgt heute 0.00314359 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DCRYPT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DCRYPT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Decrypting Preis (DCRYPT)

1 DCRYPT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00313393
$0.00313393
-0.40%1D
USD
Decrypting (DCRYPT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:39:33 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00311664
24H Tief
$ 0.00318503
24H Hoch

$ 0.00311664
$ 0.00318503
$ 0.01196398
$ 0.00271012
+0.86%

-0.14%

-9.79%

-9.79%

Der Echtzeitpreis von Decrypting (DCRYPT) beträgt $0.00314359. In den letzten 24 Stunden wurde DCRYPT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00311664 und einem Höchstpreis von $ 0.00318503 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DCRYPT liegt bei $ 0.01196398, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00271012.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DCRYPT im letzten Stunde um +0.86%, in den letzten 24 Stunden um -0.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Decrypting (DCRYPT) Marktinformationen

$ 165.46K
--
$ 313.39K
52.80M
100,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Decrypting beträgt $ 165.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DCRYPT liegt bei 52.80M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 313.39K.

Decrypting (DCRYPT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Decrypting zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Decrypting zu USD bei $ -0.0004652038.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Decrypting zu USD bei $ -0.0009400377.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Decrypting zu USD bei $ -0.005064690778369307.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.14%
30 Tage$ -0.0004652038-14.79%
60 Tage$ -0.0009400377-29.90%
90 Tage$ -0.005064690778369307-61.70%

Was ist Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

Decrypting (DCRYPT) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Decrypting-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Decrypting (DCRYPT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Decrypting-(DCRYPT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Decrypting zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Decrypting-Preisprognose an!

DCRYPT zu lokalen Währungen

Decrypting (DCRYPT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Decrypting (DCRYPT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DCRYPT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Decrypting (DCRYPT)

Wie viel ist Decrypting (DCRYPT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DCRYPT in USD beträgt 0.00314359 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DCRYPT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DCRYPT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00314359. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Decrypting?
Die Marktkapitalisierung von DCRYPT beträgt $ 165.46K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DCRYPT?
Das Umlaufangebot von DCRYPT beträgt 52.80M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DCRYPT?
DCRYPT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01196398 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DCRYPT?
DCRYPT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00271012 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DCRYPT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DCRYPT beträgt -- USD.
Wird DCRYPT dieses Jahr noch steigen?
DCRYPT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DCRYPT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Decrypting (DCRYPT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

