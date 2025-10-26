Decrypting (DCRYPT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00311664 $ 0.00311664 $ 0.00311664 24H Tief $ 0.00318503 $ 0.00318503 $ 0.00318503 24H Hoch 24H Tief $ 0.00311664$ 0.00311664 $ 0.00311664 24H Hoch $ 0.00318503$ 0.00318503 $ 0.00318503 Allzeithoch $ 0.01196398$ 0.01196398 $ 0.01196398 Niedrigster Preis $ 0.00271012$ 0.00271012 $ 0.00271012 Preisänderung (1H) +0.86% Preisänderung (1T) -0.14% Preisänderung (7T) -9.79% Preisänderung (7T) -9.79%

Der Echtzeitpreis von Decrypting (DCRYPT) beträgt $0.00314359. In den letzten 24 Stunden wurde DCRYPT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00311664 und einem Höchstpreis von $ 0.00318503 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DCRYPT liegt bei $ 0.01196398, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00271012.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DCRYPT im letzten Stunde um +0.86%, in den letzten 24 Stunden um -0.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Decrypting (DCRYPT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 165.46K$ 165.46K $ 165.46K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 313.39K$ 313.39K $ 313.39K Umlaufangebot 52.80M 52.80M 52.80M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Decrypting beträgt $ 165.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DCRYPT liegt bei 52.80M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 313.39K.