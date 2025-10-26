Dechat (DECHAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00294544 24H Hoch $ 0.00399038 Allzeithoch $ 8.15 Niedrigster Preis $ 0.00150656 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -14.00% Preisänderung (7T) -32.69%

Der Echtzeitpreis von Dechat (DECHAT) beträgt $0.00294544. In den letzten 24 Stunden wurde DECHAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00294544 und einem Höchstpreis von $ 0.00399038 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DECHAT liegt bei $ 8.15, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00150656.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DECHAT im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -14.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -32.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dechat (DECHAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.90K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 73.64K Umlaufangebot 3.70M Gesamtangebot 25,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dechat beträgt $ 10.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DECHAT liegt bei 3.70M, das Gesamtangebot bei 25000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 73.64K.