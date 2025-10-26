Dark Cheems (TOTAKEKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01529702$ 0.01529702 $ 0.01529702 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.81% Preisänderung (1T) -0.18% Preisänderung (7T) -45.85% Preisänderung (7T) -45.85%

Der Echtzeitpreis von Dark Cheems (TOTAKEKE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TOTAKEKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TOTAKEKE liegt bei $ 0.01529702, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TOTAKEKE im letzten Stunde um -1.81%, in den letzten 24 Stunden um -0.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -45.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 589.15K$ 589.15K $ 589.15K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 589.15K$ 589.15K $ 589.15K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dark Cheems beträgt $ 589.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TOTAKEKE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 589.15K.