Cypherspace (CYPHER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001601 $ 0.00001601 $ 0.00001601 24H Tief $ 0.00001601 $ 0.00001601 $ 0.00001601 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001601$ 0.00001601 $ 0.00001601 24H Hoch $ 0.00001601$ 0.00001601 $ 0.00001601 Allzeithoch $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 Niedrigster Preis $ 0.00001398$ 0.00001398 $ 0.00001398 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) +11.02% Preisänderung (7T) +11.02%

Der Echtzeitpreis von Cypherspace (CYPHER) beträgt $0.00001601. In den letzten 24 Stunden wurde CYPHER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001601 und einem Höchstpreis von $ 0.00001601 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CYPHER liegt bei $ 0.00201261, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001398.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CYPHER im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cypherspace (CYPHER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K Umlaufangebot 999.58M 999.58M 999.58M Gesamtangebot 999,576,196.492234 999,576,196.492234 999,576,196.492234

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cypherspace beträgt $ 16.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CYPHER liegt bei 999.58M, das Gesamtangebot bei 999576196.492234. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.01K.