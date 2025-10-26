CV3 (CV3AI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief 24H Hoch Preisänderung (1H) +2.56% Preisänderung (1T) -12.76% Preisänderung (7T) +38.55%

Der Echtzeitpreis von CV3 (CV3AI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CV3AI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CV3AI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CV3AI im letzten Stunde um +2.56%, in den letzten 24 Stunden um -12.76% und in den vergangenen 7 Tagen um +38.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CV3 (CV3AI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 184.74K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 184.74K Umlaufangebot 990.00M Gesamtangebot 990,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CV3 beträgt $ 184.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CV3AI liegt bei 990.00M, das Gesamtangebot bei 990000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 184.74K.