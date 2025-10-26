CULOSUI (CULO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00132675$ 0.00132675 $ 0.00132675 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.05% Preisänderung (7T) +3.49% Preisänderung (7T) +3.49%

Der Echtzeitpreis von CULOSUI (CULO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CULO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CULO liegt bei $ 0.00132675, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CULO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CULOSUI (CULO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 144.41K$ 144.41K $ 144.41K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 144.41K$ 144.41K $ 144.41K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CULOSUI beträgt $ 144.41K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CULO liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 144.41K.