CryptoPeso (CRP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.073075 24H Hoch $ 0.07998 Allzeithoch $ 0.110133 Niedrigster Preis $ 0.064376 Preisänderung (1H) -0.22% Preisänderung (1T) +0.49% Preisänderung (7T) +1.05%

Der Echtzeitpreis von CryptoPeso (CRP) beträgt $0.078822. In den letzten 24 Stunden wurde CRP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.073075 und einem Höchstpreis von $ 0.07998 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRP liegt bei $ 0.110133, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.064376.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRP im letzten Stunde um -0.22%, in den letzten 24 Stunden um +0.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CryptoPeso (CRP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.81M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.81M Umlaufangebot 23.00M Gesamtangebot 23,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CryptoPeso beträgt $ 1.81M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRP liegt bei 23.00M, das Gesamtangebot bei 23000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.81M.