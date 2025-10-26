Der Echtzeitpreis von CryptoLoots beträgt heute 0.00015624 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CLOOTS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CLOOTS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von CryptoLoots beträgt heute 0.00015624 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CLOOTS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CLOOTS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

CryptoLoots Preis (CLOOTS)

1 CLOOTS zu USD Echtzeitpreis:

$0.00015624
$0.00015624
+0.40%1D
CryptoLoots (CLOOTS) Echtzeit-Preis-Diagramm
CryptoLoots (CLOOTS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00014872
$ 0.00014872
24H Tief
$ 0.00017941
$ 0.00017941
24H Hoch

$ 0.00014872
$ 0.00014872

$ 0.00017941
$ 0.00017941

$ 0.00211204
$ 0.00211204

$ 0.00002913
$ 0.00002913

+0.77%

+0.49%

+59.15%

+59.15%

Der Echtzeitpreis von CryptoLoots (CLOOTS) beträgt $0.00015624. In den letzten 24 Stunden wurde CLOOTS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014872 und einem Höchstpreis von $ 0.00017941 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CLOOTS liegt bei $ 0.00211204, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002913.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CLOOTS im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +0.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +59.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CryptoLoots (CLOOTS) Marktinformationen

$ 153.91K
$ 153.91K

--
--

$ 153.91K
$ 153.91K

985.22M
985.22M

985,219,114.351934
985,219,114.351934

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CryptoLoots beträgt $ 153.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CLOOTS liegt bei 985.22M, das Gesamtangebot bei 985219114.351934. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 153.91K.

CryptoLoots (CLOOTS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von CryptoLoots zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von CryptoLoots zu USD bei $ +0.0002446337.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von CryptoLoots zu USD bei $ -0.0001047573.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von CryptoLoots zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.49%
30 Tage$ +0.0002446337+156.58%
60 Tage$ -0.0001047573-67.04%
90 Tage$ 0--

Was ist CryptoLoots (CLOOTS)

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

CryptoLoots (CLOOTS) Ressource

Offizielle Website

CryptoLoots-Preisprognose (USD)

Wie viel wird CryptoLoots (CLOOTS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre CryptoLoots-(CLOOTS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für CryptoLoots zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die CryptoLoots-Preisprognose an!

CLOOTS zu lokalen Währungen

CryptoLoots (CLOOTS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von CryptoLoots (CLOOTS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CLOOTS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu CryptoLoots (CLOOTS)

Wie viel ist CryptoLoots (CLOOTS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CLOOTS in USD beträgt 0.00015624 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CLOOTS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CLOOTS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00015624. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CryptoLoots?
Die Marktkapitalisierung von CLOOTS beträgt $ 153.91K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CLOOTS?
Das Umlaufangebot von CLOOTS beträgt 985.22M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CLOOTS?
CLOOTS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00211204 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CLOOTS?
CLOOTS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00002913 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CLOOTS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CLOOTS beträgt -- USD.
Wird CLOOTS dieses Jahr noch steigen?
CLOOTS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CLOOTS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,542.11

$4,052.70

$0.05046

$6.4066

$197.00

$4,052.70

$113,542.11

$2.6355

$197.00

$0.20161

$0.00000

$0.00000

$0.3330

$0.000000000000088

$0.052647

$0.3330

$0.13724

$0.114847

$0.0000000000000000000162

$0.2344

