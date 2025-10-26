CryptoLoots (CLOOTS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00014872 24H Hoch $ 0.00017941 Allzeithoch $ 0.00211204 Niedrigster Preis $ 0.00002913 Preisänderung (1H) +0.77% Preisänderung (1T) +0.49% Preisänderung (7T) +59.15%

Der Echtzeitpreis von CryptoLoots (CLOOTS) beträgt $0.00015624. In den letzten 24 Stunden wurde CLOOTS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014872 und einem Höchstpreis von $ 0.00017941 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CLOOTS liegt bei $ 0.00211204, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002913.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CLOOTS im letzten Stunde um +0.77%, in den letzten 24 Stunden um +0.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +59.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CryptoLoots (CLOOTS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 153.91K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 153.91K Umlaufangebot 985.22M Gesamtangebot 985,219,114.351934

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CryptoLoots beträgt $ 153.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CLOOTS liegt bei 985.22M, das Gesamtangebot bei 985219114.351934. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 153.91K.