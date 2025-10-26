Crypto Twitter Preis (CT)
+0.16%
+2.13%
+6.46%
+6.46%
Der Echtzeitpreis von Crypto Twitter (CT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CT liegt bei $ 0.002489, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CT im letzten Stunde um +0.16%, in den letzten 24 Stunden um +2.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crypto Twitter beträgt $ 30.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CT liegt bei 913.19M, das Gesamtangebot bei 913187801.739714. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30.64K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Crypto Twitter zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Twitter zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Twitter zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Twitter zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+2.13%
|30 Tage
|$ 0
|+8.19%
|60 Tage
|$ 0
|-25.40%
|90 Tage
|$ 0
|--
Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.
