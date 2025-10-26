Crypto Twitter (CT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.002489 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.16% Preisänderung (1T) +2.13% Preisänderung (7T) +6.46%

Der Echtzeitpreis von Crypto Twitter (CT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CT liegt bei $ 0.002489, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CT im letzten Stunde um +0.16%, in den letzten 24 Stunden um +2.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crypto Twitter (CT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 30.64K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 30.64K Umlaufangebot 913.19M Gesamtangebot 913,187,801.739714

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crypto Twitter beträgt $ 30.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CT liegt bei 913.19M, das Gesamtangebot bei 913187801.739714. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30.64K.