Der Echtzeitpreis von Crypto Twitter beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Crypto Twitter (CT) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Crypto Twitter (CT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CT liegt bei $ 0.002489, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CT im letzten Stunde um +0.16%, in den letzten 24 Stunden um +2.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crypto Twitter beträgt $ 30.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CT liegt bei 913.19M, das Gesamtangebot bei 913187801.739714. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30.64K.

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Crypto Twitter zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Twitter zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Twitter zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Twitter zu USD bei $ 0.

Was ist Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Das Verständnis der Tokenomics von Crypto Twitter (CT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CT Token!

Wie viel ist Crypto Twitter (CT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Crypto Twitter?
Die Marktkapitalisierung von CT beträgt $ 30.64K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CT?
Das Umlaufangebot von CT beträgt 913.19M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CT?
CT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.002489 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CT?
CT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CT beträgt -- USD.
Wird CT dieses Jahr noch steigen?
CT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Crypto Twitter (CT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

