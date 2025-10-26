Crypto Factor (CFR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01322875 $ 0.01322875 $ 0.01322875 24H Tief $ 0.01345337 $ 0.01345337 $ 0.01345337 24H Hoch 24H Tief $ 0.01322875$ 0.01322875 $ 0.01322875 24H Hoch $ 0.01345337$ 0.01345337 $ 0.01345337 Allzeithoch $ 0.0402748$ 0.0402748 $ 0.0402748 Niedrigster Preis $ 0.01107902$ 0.01107902 $ 0.01107902 Preisänderung (1H) -0.26% Preisänderung (1T) +0.65% Preisänderung (7T) +12.26% Preisänderung (7T) +12.26%

Der Echtzeitpreis von Crypto Factor (CFR) beträgt $0.0133285. In den letzten 24 Stunden wurde CFR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01322875 und einem Höchstpreis von $ 0.01345337 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CFR liegt bei $ 0.0402748, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01107902.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CFR im letzten Stunde um -0.26%, in den letzten 24 Stunden um +0.65% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crypto Factor (CFR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crypto Factor beträgt $ 1.33M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CFR liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.33M.