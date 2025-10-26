Der Echtzeitpreis von Crypto Factor beträgt heute 0.0133285 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CFR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CFR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Crypto Factor beträgt heute 0.0133285 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CFR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CFR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Crypto Factor Preis (CFR)

1 CFR zu USD Echtzeitpreis:

$0.0133219
$0.0133219$0.0133219
+0.40%1D
USD
Crypto Factor (CFR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:51:51 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01322875
$ 0.01322875$ 0.01322875
24H Tief
$ 0.01345337
$ 0.01345337$ 0.01345337
24H Hoch

$ 0.01322875
$ 0.01322875$ 0.01322875

$ 0.01345337
$ 0.01345337$ 0.01345337

$ 0.0402748
$ 0.0402748$ 0.0402748

$ 0.01107902
$ 0.01107902$ 0.01107902

-0.26%

+0.65%

+12.26%

+12.26%

Der Echtzeitpreis von Crypto Factor (CFR) beträgt $0.0133285. In den letzten 24 Stunden wurde CFR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01322875 und einem Höchstpreis von $ 0.01345337 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CFR liegt bei $ 0.0402748, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01107902.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CFR im letzten Stunde um -0.26%, in den letzten 24 Stunden um +0.65% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Crypto Factor (CFR) Marktinformationen

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Crypto Factor beträgt $ 1.33M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CFR liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.33M.

Crypto Factor (CFR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Crypto Factor zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Factor zu USD bei $ -0.0067074903.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Factor zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Crypto Factor zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.65%
30 Tage$ -0.0067074903-50.32%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Crypto Factor-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Crypto Factor (CFR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Crypto Factor-(CFR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Crypto Factor zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Crypto Factor-Preisprognose an!

CFR zu lokalen Währungen

Crypto Factor (CFR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Crypto Factor (CFR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CFR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Crypto Factor (CFR)

Wie viel ist Crypto Factor (CFR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CFR in USD beträgt 0.0133285 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CFR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CFR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0133285. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Crypto Factor?
Die Marktkapitalisierung von CFR beträgt $ 1.33M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CFR?
Das Umlaufangebot von CFR beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CFR?
CFR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0402748 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CFR?
CFR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01107902 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CFR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CFR beträgt -- USD.
Wird CFR dieses Jahr noch steigen?
CFR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CFR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Crypto Factor (CFR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

$112,506.86
$3,986.84
