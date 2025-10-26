Der Echtzeitpreis von CROTCH beträgt heute 0.00664504 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CROTCH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CROTCH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von CROTCH beträgt heute 0.00664504 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CROTCH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CROTCH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

CROTCH (CROTCH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:38:17 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von CROTCH (CROTCH) beträgt $0.00664504. In den letzten 24 Stunden wurde CROTCH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00636674 und einem Höchstpreis von $ 0.00697814 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CROTCH liegt bei $ 0.01267094, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00536047.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CROTCH im letzten Stunde um +2.52%, in den letzten 24 Stunden um -4.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CROTCH (CROTCH) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CROTCH beträgt $ 469.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CROTCH liegt bei 70.72M, das Gesamtangebot bei 400000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.66M.

CROTCH (CROTCH)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von CROTCH zu USD bei $ -0.000304472452745962.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von CROTCH zu USD bei $ +0.0006307285.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von CROTCH zu USD bei $ +0.0002362032.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von CROTCH zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000304472452745962-4.38%
30 Tage$ +0.0006307285+9.49%
60 Tage$ +0.0002362032+3.55%
90 Tage$ 0--

Was ist CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

CROTCH (CROTCH) Ressource

CROTCH zu lokalen Währungen

CROTCH (CROTCH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von CROTCH (CROTCH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CROTCH Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu CROTCH (CROTCH)

Wie viel ist CROTCH (CROTCH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CROTCH in USD beträgt 0.00664504 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CROTCH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CROTCH-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00664504. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CROTCH?
Die Marktkapitalisierung von CROTCH beträgt $ 469.96K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CROTCH?
Das Umlaufangebot von CROTCH beträgt 70.72M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CROTCH?
CROTCH erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01267094 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CROTCH?
CROTCH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00536047 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CROTCH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CROTCH beträgt -- USD.
Wird CROTCH dieses Jahr noch steigen?
CROTCH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CROTCH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
CROTCH (CROTCH) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

