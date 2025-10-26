CROTCH (CROTCH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00636674 $ 0.00636674 $ 0.00636674 24H Tief $ 0.00697814 $ 0.00697814 $ 0.00697814 24H Hoch 24H Tief $ 0.00636674$ 0.00636674 $ 0.00636674 24H Hoch $ 0.00697814$ 0.00697814 $ 0.00697814 Allzeithoch $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 Niedrigster Preis $ 0.00536047$ 0.00536047 $ 0.00536047 Preisänderung (1H) +2.52% Preisänderung (1T) -4.38% Preisänderung (7T) +4.53% Preisänderung (7T) +4.53%

Der Echtzeitpreis von CROTCH (CROTCH) beträgt $0.00664504. In den letzten 24 Stunden wurde CROTCH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00636674 und einem Höchstpreis von $ 0.00697814 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CROTCH liegt bei $ 0.01267094, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00536047.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CROTCH im letzten Stunde um +2.52%, in den letzten 24 Stunden um -4.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CROTCH (CROTCH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 469.96K$ 469.96K $ 469.96K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Umlaufangebot 70.72M 70.72M 70.72M Gesamtangebot 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CROTCH beträgt $ 469.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CROTCH liegt bei 70.72M, das Gesamtangebot bei 400000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.66M.