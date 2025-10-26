Cronos Legends (CLG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 106.73 24H Hoch $ 112.75 Allzeithoch $ 474.6 Niedrigster Preis $ 52.75 Preisänderung (1H) +0.56% Preisänderung (1T) +4.62% Preisänderung (7T) +51.85%

Der Echtzeitpreis von Cronos Legends (CLG) beträgt $112.51. In den letzten 24 Stunden wurde CLG zwischen einem Tiefstpreis von $ 106.73 und einem Höchstpreis von $ 112.75 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CLG liegt bei $ 474.6, der bisherige Tiefstpreis bei $ 52.75.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CLG im letzten Stunde um +0.56%, in den letzten 24 Stunden um +4.62% und in den vergangenen 7 Tagen um +51.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cronos Legends (CLG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 37.34K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 53.89K Umlaufangebot 331.18 Gesamtangebot 477.9525

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cronos Legends beträgt $ 37.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CLG liegt bei 331.18, das Gesamtangebot bei 477.9525. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 53.89K.