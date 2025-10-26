Craft Engine (CRAFT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00120295 $ 0.00120295 $ 0.00120295 24H Tief $ 0.00121462 $ 0.00121462 $ 0.00121462 24H Hoch 24H Tief $ 0.00120295$ 0.00120295 $ 0.00120295 24H Hoch $ 0.00121462$ 0.00121462 $ 0.00121462 Allzeithoch $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.24% Preisänderung (7T) -3.74% Preisänderung (7T) -3.74%

Der Echtzeitpreis von Craft Engine (CRAFT) beträgt $0.00120739. In den letzten 24 Stunden wurde CRAFT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00120295 und einem Höchstpreis von $ 0.00121462 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRAFT liegt bei $ 0.00321117, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRAFT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.24% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Craft Engine (CRAFT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 89.35K$ 89.35K $ 89.35K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 120.74K$ 120.74K $ 120.74K Umlaufangebot 74.00M 74.00M 74.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Craft Engine beträgt $ 89.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRAFT liegt bei 74.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 120.74K.