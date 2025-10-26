Cosmo (COSMO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00005674 24H Hoch $ 0.00007491 Allzeithoch $ 0.00089054 Niedrigster Preis $ 0.00004915 Preisänderung (1H) -5.53% Preisänderung (1T) -21.79% Preisänderung (7T) +5.76%

Der Echtzeitpreis von Cosmo (COSMO) beträgt $0.00005689. In den letzten 24 Stunden wurde COSMO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005674 und einem Höchstpreis von $ 0.00007491 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COSMO liegt bei $ 0.00089054, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004915.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COSMO im letzten Stunde um -5.53%, in den letzten 24 Stunden um -21.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cosmo (COSMO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 51.62K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 51.62K Umlaufangebot 905.20M Gesamtangebot 905,204,147.8626863

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cosmo beträgt $ 51.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COSMO liegt bei 905.20M, das Gesamtangebot bei 905204147.8626863. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 51.62K.