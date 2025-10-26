Convergence (CONV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000383 $ 0.00000383 $ 0.00000383 24H Tief $ 0.00000385 $ 0.00000385 $ 0.00000385 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000383$ 0.00000383 $ 0.00000383 24H Hoch $ 0.00000385$ 0.00000385 $ 0.00000385 Allzeithoch $ 0.251715$ 0.251715 $ 0.251715 Niedrigster Preis $ 0.00000334$ 0.00000334 $ 0.00000334 Preisänderung (1H) +0.29% Preisänderung (1T) +0.46% Preisänderung (7T) -0.36% Preisänderung (7T) -0.36%

Der Echtzeitpreis von Convergence (CONV) beträgt $0.00000385. In den letzten 24 Stunden wurde CONV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000383 und einem Höchstpreis von $ 0.00000385 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CONV liegt bei $ 0.251715, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000334.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CONV im letzten Stunde um +0.29%, in den letzten 24 Stunden um +0.46% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Convergence (CONV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.13K$ 15.13K $ 15.13K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Umlaufangebot 3.93B 3.93B 3.93B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Convergence beträgt $ 15.13K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CONV liegt bei 3.93B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 38.50K.