ColdPL (COLDPL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0021093$ 0.0021093 $ 0.0021093 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) -0.13% Preisänderung (7T) -2.51% Preisänderung (7T) -2.51%

Der Echtzeitpreis von ColdPL (COLDPL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde COLDPL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COLDPL liegt bei $ 0.0021093, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COLDPL im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ColdPL (COLDPL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 318.34K$ 318.34K $ 318.34K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 318.34K$ 318.34K $ 318.34K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,363.845136 999,999,363.845136 999,999,363.845136

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ColdPL beträgt $ 318.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COLDPL liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999363.845136. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 318.34K.