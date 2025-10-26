CODY (CODY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000112 $ 0.0000112 $ 0.0000112 24H Tief $ 0.0000118 $ 0.0000118 $ 0.0000118 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000112$ 0.0000112 $ 0.0000112 24H Hoch $ 0.0000118$ 0.0000118 $ 0.0000118 Allzeithoch $ 0.00003875$ 0.00003875 $ 0.00003875 Niedrigster Preis $ 0.00000346$ 0.00000346 $ 0.00000346 Preisänderung (1H) +2.60% Preisänderung (1T) +4.77% Preisänderung (7T) -20.88% Preisänderung (7T) -20.88%

Der Echtzeitpreis von CODY (CODY) beträgt $0.00001183. In den letzten 24 Stunden wurde CODY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000112 und einem Höchstpreis von $ 0.0000118 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CODY liegt bei $ 0.00003875, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000346.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CODY im letzten Stunde um +2.60%, in den letzten 24 Stunden um +4.77% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CODY (CODY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 886.66K$ 886.66K $ 886.66K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Umlaufangebot 75.05B 75.05B 75.05B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CODY beträgt $ 886.66K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CODY liegt bei 75.05B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.18M.