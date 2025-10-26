CodeputerBot (CODEPUTER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000135 $ 0.0000135 $ 0.0000135 24H Tief $ 0.00001398 $ 0.00001398 $ 0.00001398 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000135$ 0.0000135 $ 0.0000135 24H Hoch $ 0.00001398$ 0.00001398 $ 0.00001398 Allzeithoch $ 0.00074235$ 0.00074235 $ 0.00074235 Niedrigster Preis $ 0.00001258$ 0.00001258 $ 0.00001258 Preisänderung (1H) +1.03% Preisänderung (1T) +3.11% Preisänderung (7T) +3.36% Preisänderung (7T) +3.36%

Der Echtzeitpreis von CodeputerBot (CODEPUTER) beträgt $0.00001405. In den letzten 24 Stunden wurde CODEPUTER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000135 und einem Höchstpreis von $ 0.00001398 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CODEPUTER liegt bei $ 0.00074235, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001258.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CODEPUTER im letzten Stunde um +1.03%, in den letzten 24 Stunden um +3.11% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CodeputerBot (CODEPUTER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Umlaufangebot 999.40M 999.40M 999.40M Gesamtangebot 999,398,676.811799 999,398,676.811799 999,398,676.811799

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CodeputerBot beträgt $ 13.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CODEPUTER liegt bei 999.40M, das Gesamtangebot bei 999398676.811799. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.91K.