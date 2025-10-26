CodEase (CODON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.30% Preisänderung (7T) -6.94%

Der Echtzeitpreis von CodEase (CODON) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CODON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CODON liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CODON im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CodEase (CODON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 25.58K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.81K Umlaufangebot 953.93M Gesamtangebot 999,798,810.0710582

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CodEase beträgt $ 25.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CODON liegt bei 953.93M, das Gesamtangebot bei 999798810.0710582. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.81K.