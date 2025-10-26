Cod3x (CDX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.064229 24H Hoch $ 0.067875 Allzeithoch $ 0.251359 Niedrigster Preis $ 0.01749092 Preisänderung (1H) -0.10% Preisänderung (1T) +1.34% Preisänderung (7T) -2.40%

Der Echtzeitpreis von Cod3x (CDX) beträgt $0.066366. In den letzten 24 Stunden wurde CDX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.064229 und einem Höchstpreis von $ 0.067875 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CDX liegt bei $ 0.251359, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01749092.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CDX im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um +1.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cod3x (CDX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.26M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.26M Umlaufangebot 49.12M Gesamtangebot 49,120,356.18176558

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cod3x beträgt $ 3.26M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CDX liegt bei 49.12M, das Gesamtangebot bei 49120356.18176558. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.26M.