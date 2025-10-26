Der Echtzeitpreis von Cod3x beträgt heute 0.066366 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CDX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CDX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Cod3x beträgt heute 0.066366 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CDX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CDX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Cod3x (CDX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:50:41 (UTC+8)

Cod3x (CDX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.064229
$ 0.064229$ 0.064229
24H Tief
$ 0.067875
$ 0.067875$ 0.067875
24H Hoch

$ 0.064229
$ 0.064229$ 0.064229

$ 0.067875
$ 0.067875$ 0.067875

$ 0.251359
$ 0.251359$ 0.251359

$ 0.01749092
$ 0.01749092$ 0.01749092

-0.10%

+1.34%

-2.40%

-2.40%

Der Echtzeitpreis von Cod3x (CDX) beträgt $0.066366. In den letzten 24 Stunden wurde CDX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.064229 und einem Höchstpreis von $ 0.067875 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CDX liegt bei $ 0.251359, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01749092.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CDX im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um +1.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cod3x (CDX) Marktinformationen

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

--
----

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

49.12M
49.12M 49.12M

49,120,356.18176558
49,120,356.18176558 49,120,356.18176558

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cod3x beträgt $ 3.26M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CDX liegt bei 49.12M, das Gesamtangebot bei 49120356.18176558. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.26M.

Cod3x (CDX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Cod3x zu USD bei $ +0.00088061.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Cod3x zu USD bei $ -0.0226521758.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Cod3x zu USD bei $ -0.0245934078.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Cod3x zu USD bei $ -0.0626640779288345.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00088061+1.34%
30 Tage$ -0.0226521758-34.13%
60 Tage$ -0.0245934078-37.05%
90 Tage$ -0.0626640779288345-48.56%

Was ist Cod3x (CDX)

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Cod3x (CDX) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Cod3x-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Cod3x (CDX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Cod3x-(CDX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Cod3x zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Cod3x-Preisprognose an!

CDX zu lokalen Währungen

Cod3x (CDX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Cod3x (CDX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CDX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Cod3x (CDX)

Wie viel ist Cod3x (CDX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CDX in USD beträgt 0.066366 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CDX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CDX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.066366. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cod3x?
Die Marktkapitalisierung von CDX beträgt $ 3.26M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CDX?
Das Umlaufangebot von CDX beträgt 49.12M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CDX?
CDX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.251359 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CDX?
CDX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01749092 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CDX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CDX beträgt -- USD.
Wird CDX dieses Jahr noch steigen?
CDX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CDX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
