CLONES (CLONES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00472169$ 0.00472169 $ 0.00472169 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.29% Preisänderung (1T) +1.22% Preisänderung (7T) -9.22% Preisänderung (7T) -9.22%

Der Echtzeitpreis von CLONES (CLONES) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CLONES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CLONES liegt bei $ 0.00472169, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CLONES im letzten Stunde um -0.29%, in den letzten 24 Stunden um +1.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CLONES (CLONES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 298.71K$ 298.71K $ 298.71K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 306.36K$ 306.36K $ 306.36K Umlaufangebot 975.00M 975.00M 975.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CLONES beträgt $ 298.71K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CLONES liegt bei 975.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 306.36K.