CLANS (CLANS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00018249 $ 0.00018249 $ 0.00018249 24H Tief $ 0.00019617 $ 0.00019617 $ 0.00019617 24H Hoch 24H Tief $ 0.00018249$ 0.00018249 $ 0.00018249 24H Hoch $ 0.00019617$ 0.00019617 $ 0.00019617 Allzeithoch $ 0.00193529$ 0.00193529 $ 0.00193529 Niedrigster Preis $ 0.00018265$ 0.00018265 $ 0.00018265 Preisänderung (1H) -0.54% Preisänderung (1T) -6.86% Preisänderung (7T) -25.50% Preisänderung (7T) -25.50%

Der Echtzeitpreis von CLANS (CLANS) beträgt $0.00018228. In den letzten 24 Stunden wurde CLANS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00018249 und einem Höchstpreis von $ 0.00019617 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CLANS liegt bei $ 0.00193529, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00018265.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CLANS im letzten Stunde um -0.54%, in den letzten 24 Stunden um -6.86% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CLANS (CLANS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 183.14K$ 183.14K $ 183.14K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 183.14K$ 183.14K $ 183.14K Umlaufangebot 999.99M 999.99M 999.99M Gesamtangebot 999,991,057.4471883 999,991,057.4471883 999,991,057.4471883

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CLANS beträgt $ 183.14K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CLANS liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999991057.4471883. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 183.14K.