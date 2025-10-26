Chi (気) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00205066$ 0.00205066 $ 0.00205066 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.17% Preisänderung (1T) +0.45% Preisänderung (7T) -3.50% Preisänderung (7T) -3.50%

Der Echtzeitpreis von Chi (気) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde 気 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 気 liegt bei $ 0.00205066, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 気 im letzten Stunde um +0.17%, in den letzten 24 Stunden um +0.45% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Chi (気) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 28.60K$ 28.60K $ 28.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 28.60K$ 28.60K $ 28.60K Umlaufangebot 999.70M 999.70M 999.70M Gesamtangebot 999,695,435.659099 999,695,435.659099 999,695,435.659099

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chi beträgt $ 28.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 気 liegt bei 999.70M, das Gesamtangebot bei 999695435.659099. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 28.60K.