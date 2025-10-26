Der Echtzeitpreis von CheckDot beträgt heute 0,068418 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CDT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CDT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von CheckDot beträgt heute 0,068418 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CDT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CDT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CDT

CDT-Preisinformationen

Offizielle CDT-Website

CDT-Tokenökonomie

CDT-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

CheckDot Logo

CheckDot Preis (CDT)

Nicht aufgelistet

1 CDT zu USD Echtzeitpreis:

$0,068418
$0,068418$0,068418
+0,40%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
CheckDot (CDT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:36:15 (UTC+8)

CheckDot (CDT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0,067837
$ 0,067837$ 0,067837
24H Tief
$ 0,068805
$ 0,068805$ 0,068805
24H Hoch

$ 0,067837
$ 0,067837$ 0,067837

$ 0,068805
$ 0,068805$ 0,068805

$ 1,33
$ 1,33$ 1,33

$ 0,00930431
$ 0,00930431$ 0,00930431

-0,25%

+0,45%

+0,44%

+0,44%

Der Echtzeitpreis von CheckDot (CDT) beträgt $0,068418. In den letzten 24 Stunden wurde CDT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0,067837 und einem Höchstpreis von $ 0,068805 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CDT liegt bei $ 1,33, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0,00930431.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CDT im letzten Stunde um -0,25%, in den letzten 24 Stunden um +0,45% und in den vergangenen 7 Tagen um +0,44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CheckDot (CDT) Marktinformationen

$ 505,80K
$ 505,80K$ 505,80K

--
----

$ 684,38K
$ 684,38K$ 684,38K

7,39M
7,39M 7,39M

9 999 250,0
9 999 250,0 9 999 250,0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CheckDot beträgt $ 505,80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CDT liegt bei 7,39M, das Gesamtangebot bei 9999250.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 684,38K.

CheckDot (CDT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von CheckDot zu USD bei $ +0,00030791.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von CheckDot zu USD bei $ -0,0113914806.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von CheckDot zu USD bei $ -0,0212341899.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von CheckDot zu USD bei $ -0,03917068238959793.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0,00030791+0,45%
30 Tage$ -0,0113914806-16,64%
60 Tage$ -0,0212341899-31,03%
90 Tage$ -0,03917068238959793-36,40%

Was ist CheckDot (CDT)

The CheckDot platform is a essential checkpoint for the verification for any cryptocurrency project and more.

We have been confronted with the lack of transparency of some projects for many years. CheckDot has the ambition to be the first decentralized platform of opinions in various fields: Projects, companies, forms, code and more. Furthermore, CheckDot makes it possible to create requests for advice or audits involving one or two layers of advisors.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

CheckDot (CDT) Ressource

Offizielle Website

CheckDot-Preisprognose (USD)

Wie viel wird CheckDot (CDT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre CheckDot-(CDT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für CheckDot zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die CheckDot-Preisprognose an!

CDT zu lokalen Währungen

CheckDot (CDT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von CheckDot (CDT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CDT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu CheckDot (CDT)

Wie viel ist CheckDot (CDT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CDT in USD beträgt 0,068418 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CDT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CDT-zu-USD-Preis beträgt $ 0,068418. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CheckDot?
Die Marktkapitalisierung von CDT beträgt $ 505,80K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CDT?
Das Umlaufangebot von CDT beträgt 7,39M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CDT?
CDT erreichte einen Allzeithochpreis von 1,33 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CDT?
CDT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0,00930431 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CDT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CDT beträgt -- USD.
Wird CDT dieses Jahr noch steigen?
CDT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CDT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:36:15 (UTC+8)

CheckDot (CDT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112 936,37
$112 936,37$112 936,37

+1,39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4 016,42
$4 016,42$4 016,42

+2,12%

Ping Logo

Ping

PING

$0,05495
$0,05495$0,05495

-19,89%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6,4259
$6,4259$6,4259

-12,47%

Solana Logo

Solana

SOL

$196,55
$196,55$196,55

+2,42%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4 016,42
$4 016,42$4 016,42

+2,12%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112 936,37
$112 936,37$112 936,37

+1,39%

XRP Logo

XRP

XRP

$2,6381
$2,6381$2,6381

+1,53%

Solana Logo

Solana

SOL

$196,55
$196,55$196,55

+2,42%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0,20031
$0,20031$0,20031

+2,07%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0,8201
$0,8201$0,8201

+1 266,83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0,000000000000089
$0,000000000000089$0,000000000000089

-32,57%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0,051982
$0,051982$0,051982

-85,14%

HODL Logo

HODL

HODL

$0,1821
$0,1821$0,1821

-83,17%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0,8201
$0,8201$0,8201

+1 266,83%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0,15070
$0,15070$0,15070

+84,45%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000210
$0,0000000000000000000210$0,0000000000000000000210

+90,90%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0,115397
$0,115397$0,115397

+46,15%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0,000000000000000007999
$0,000000000000000007999$0,000000000000000007999

+45,43%