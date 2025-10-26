Chatrix (CRX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.40% Preisänderung (1T) -0.66% Preisänderung (7T) +11.51% Preisänderung (7T) +11.51%

Der Echtzeitpreis von Chatrix (CRX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CRX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CRX liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CRX im letzten Stunde um +0.40%, in den letzten 24 Stunden um -0.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Chatrix (CRX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 36.37K$ 36.37K $ 36.37K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 41.97K$ 41.97K $ 41.97K Umlaufangebot 758.68M 758.68M 758.68M Gesamtangebot 875,497,038.3371427 875,497,038.3371427 875,497,038.3371427

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chatrix beträgt $ 36.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CRX liegt bei 758.68M, das Gesamtangebot bei 875497038.3371427. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 41.97K.