chatr (CHATR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00000437 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.18% Preisänderung (1T) -1.60% Preisänderung (7T) -1.21%

Der Echtzeitpreis von chatr (CHATR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CHATR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHATR liegt bei $ 0.00000437, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHATR im letzten Stunde um +1.18%, in den letzten 24 Stunden um -1.60% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

chatr (CHATR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 64.99K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 64.99K Umlaufangebot 100.00B Gesamtangebot 99,999,999,999.99998

Die aktuelle Marktkapitalisierung von chatr beträgt $ 64.99K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHATR liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 99999999999.99998. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 64.99K.