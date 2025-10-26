Charged Particles (IONX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00102309 $ 0.00102309 $ 0.00102309 24H Tief $ 0.0010268 $ 0.0010268 $ 0.0010268 24H Hoch 24H Tief $ 0.00102309$ 0.00102309 $ 0.00102309 24H Hoch $ 0.0010268$ 0.0010268 $ 0.0010268 Allzeithoch $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.02% Preisänderung (1T) +0.20% Preisänderung (7T) +7.31% Preisänderung (7T) +7.31%

Der Echtzeitpreis von Charged Particles (IONX) beträgt $0.00102552. In den letzten 24 Stunden wurde IONX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00102309 und einem Höchstpreis von $ 0.0010268 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IONX liegt bei $ 2.75, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IONX im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um +0.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Charged Particles (IONX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 81.86K$ 81.86K $ 81.86K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 102.48K$ 102.48K $ 102.48K Umlaufangebot 79.88M 79.88M 79.88M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Charged Particles beträgt $ 81.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IONX liegt bei 79.88M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 102.48K.