ChadFi (CHADFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00174818$ 0.00174818 $ 0.00174818 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.66% Preisänderung (1T) -11.30% Preisänderung (7T) -17.27% Preisänderung (7T) -17.27%

Der Echtzeitpreis von ChadFi (CHADFI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CHADFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHADFI liegt bei $ 0.00174818, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHADFI im letzten Stunde um +0.66%, in den letzten 24 Stunden um -11.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ChadFi (CHADFI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 692.71K$ 692.71K $ 692.71K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 692.71K$ 692.71K $ 692.71K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ChadFi beträgt $ 692.71K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHADFI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 692.71K.