Der Echtzeitpreis von ChadFi beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CHADFI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CHADFI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CHADFI

CHADFI-Preisinformationen

CHADFI-Whitepaper

Offizielle CHADFI-Website

CHADFI-Tokenökonomie

CHADFI-Preisprognose

ChadFi Preis (CHADFI)

Nicht aufgelistet

1 CHADFI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00069642
$0.00069642$0.00069642
-11.30%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
ChadFi (CHADFI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:35:58 (UTC+8)

ChadFi (CHADFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174818
$ 0.00174818$ 0.00174818

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

-11.30%

-17.27%

-17.27%

Der Echtzeitpreis von ChadFi (CHADFI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CHADFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHADFI liegt bei $ 0.00174818, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHADFI im letzten Stunde um +0.66%, in den letzten 24 Stunden um -11.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ChadFi (CHADFI) Marktinformationen

$ 692.71K
$ 692.71K$ 692.71K

--
----

$ 692.71K
$ 692.71K$ 692.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ChadFi beträgt $ 692.71K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHADFI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 692.71K.

ChadFi (CHADFI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ChadFi zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ChadFi zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ChadFi zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ChadFi zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-11.30%
30 Tage$ 0-24.99%
60 Tage$ 0-46.28%
90 Tage$ 0--

Was ist ChadFi (CHADFI)

ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse

Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.

Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.

Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.

Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.

Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.

SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.

Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.

Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.

ChadFi (CHADFI) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

ChadFi-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ChadFi (CHADFI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ChadFi-(CHADFI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ChadFi zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ChadFi-Preisprognose an!

CHADFI zu lokalen Währungen

ChadFi (CHADFI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ChadFi (CHADFI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CHADFI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ChadFi (CHADFI)

Wie viel ist ChadFi (CHADFI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CHADFI in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CHADFI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CHADFI-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ChadFi?
Die Marktkapitalisierung von CHADFI beträgt $ 692.71K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CHADFI?
Das Umlaufangebot von CHADFI beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CHADFI?
CHADFI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00174818 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CHADFI?
CHADFI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CHADFI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CHADFI beträgt -- USD.
Wird CHADFI dieses Jahr noch steigen?
CHADFI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CHADFI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:35:58 (UTC+8)

ChadFi (CHADFI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

