Cel AI (SN127) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24H Tief $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 24H Hoch 24H Tief $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24H Hoch $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Allzeithoch $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Niedrigster Preis $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Preisänderung (1H) +1.90% Preisänderung (1T) +25.40% Preisänderung (7T) +62.93% Preisänderung (7T) +62.93%

Der Echtzeitpreis von Cel AI (SN127) beträgt $1.42. In den letzten 24 Stunden wurde SN127 zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.11 und einem Höchstpreis von $ 1.48 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN127 liegt bei $ 3.29, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.385811.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN127 im letzten Stunde um +1.90%, in den letzten 24 Stunden um +25.40% und in den vergangenen 7 Tagen um +62.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cel AI (SN127) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Umlaufangebot 1.17M 1.17M 1.17M Gesamtangebot 1,170,816.611837203 1,170,816.611837203 1,170,816.611837203

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cel AI beträgt $ 1.66M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN127 liegt bei 1.17M, das Gesamtangebot bei 1170816.611837203. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.66M.