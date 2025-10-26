catty (CATTY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00010443 $ 0.00010443 $ 0.00010443 24H Tief $ 0.00010785 $ 0.00010785 $ 0.00010785 24H Hoch 24H Tief $ 0.00010443$ 0.00010443 $ 0.00010443 24H Hoch $ 0.00010785$ 0.00010785 $ 0.00010785 Allzeithoch $ 0.00063313$ 0.00063313 $ 0.00063313 Niedrigster Preis $ 0.00009142$ 0.00009142 $ 0.00009142 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) +2.52% Preisänderung (7T) +12.43% Preisänderung (7T) +12.43%

Der Echtzeitpreis von catty (CATTY) beträgt $0.00010706. In den letzten 24 Stunden wurde CATTY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00010443 und einem Höchstpreis von $ 0.00010785 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CATTY liegt bei $ 0.00063313, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009142.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CATTY im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +2.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

catty (CATTY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 107.07K$ 107.07K $ 107.07K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 107.07K$ 107.07K $ 107.07K Umlaufangebot 999.95M 999.95M 999.95M Gesamtangebot 999,945,890.278875 999,945,890.278875 999,945,890.278875

Die aktuelle Marktkapitalisierung von catty beträgt $ 107.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CATTY liegt bei 999.95M, das Gesamtangebot bei 999945890.278875. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 107.07K.