CatSlap (SLAP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.16% Preisänderung (1T) +0.55% Preisänderung (7T) +0.80% Preisänderung (7T) +0.80%

Der Echtzeitpreis von CatSlap (SLAP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SLAP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SLAP liegt bei $ 0.01007296, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SLAP im letzten Stunde um -0.16%, in den letzten 24 Stunden um +0.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CatSlap (SLAP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Umlaufangebot 3.95B 3.95B 3.95B Gesamtangebot 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CatSlap beträgt $ 2.01M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SLAP liegt bei 3.95B, das Gesamtangebot bei 7547128957.623448. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.85M.