CAPY (CAPY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001377 $ 0.00001377 $ 0.00001377 24H Tief $ 0.00001427 $ 0.00001427 $ 0.00001427 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001377$ 0.00001377 $ 0.00001377 24H Hoch $ 0.00001427$ 0.00001427 $ 0.00001427 Allzeithoch $ 0.00165284$ 0.00165284 $ 0.00165284 Niedrigster Preis $ 0.0000123$ 0.0000123 $ 0.0000123 Preisänderung (1H) +2.35% Preisänderung (1T) +5.06% Preisänderung (7T) -0.49% Preisänderung (7T) -0.49%

Der Echtzeitpreis von CAPY (CAPY) beträgt $0.00001451. In den letzten 24 Stunden wurde CAPY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001377 und einem Höchstpreis von $ 0.00001427 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CAPY liegt bei $ 0.00165284, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000123.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CAPY im letzten Stunde um +2.35%, in den letzten 24 Stunden um +5.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CAPY (CAPY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.51K$ 14.51K $ 14.51K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.51K$ 14.51K $ 14.51K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CAPY beträgt $ 14.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CAPY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.51K.