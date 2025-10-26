Capa (CAPA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00125033 $ 0.00125033 $ 0.00125033 24H Tief $ 0.00127948 $ 0.00127948 $ 0.00127948 24H Hoch 24H Tief $ 0.00125033$ 0.00125033 $ 0.00125033 24H Hoch $ 0.00127948$ 0.00127948 $ 0.00127948 Allzeithoch $ 0.02191833$ 0.02191833 $ 0.02191833 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.49% Preisänderung (1T) +1.31% Preisänderung (7T) +14.25% Preisänderung (7T) +14.25%

Der Echtzeitpreis von Capa (CAPA) beträgt $0.00127548. In den letzten 24 Stunden wurde CAPA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00125033 und einem Höchstpreis von $ 0.00127948 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CAPA liegt bei $ 0.02191833, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CAPA im letzten Stunde um +0.49%, in den letzten 24 Stunden um +1.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Capa (CAPA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 200.15K$ 200.15K $ 200.15K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 637.15K$ 637.15K $ 637.15K Umlaufangebot 157.06M 157.06M 157.06M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Capa beträgt $ 200.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CAPA liegt bei 157.06M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 637.15K.