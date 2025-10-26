Cap USD (CUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.993475 24H Hoch $ 1.004 Allzeithoch $ 1.17 Niedrigster Preis $ 0.947752 Preisänderung (1H) -0.40% Preisänderung (1T) -0.05% Preisänderung (7T) -0.42%

Der Echtzeitpreis von Cap USD (CUSD) beträgt $0.999532. In den letzten 24 Stunden wurde CUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.993475 und einem Höchstpreis von $ 1.004 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CUSD liegt bei $ 1.17, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.947752.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CUSD im letzten Stunde um -0.40%, in den letzten 24 Stunden um -0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cap USD (CUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 290.80M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 290.80M Umlaufangebot 290.81M Gesamtangebot 290,813,478.3209927

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cap USD beträgt $ 290.80M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CUSD liegt bei 290.81M, das Gesamtangebot bei 290813478.3209927. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 290.80M.