Der Echtzeitpreis von Cap USD beträgt heute 0.999532 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CUSD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CUSD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 CUSD zu USD Echtzeitpreis:

$0.999532
$0.999532
0.00%1D
Cap USD (CUSD) Echtzeit-Preis-Diagramm
Cap USD (CUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.993475
$ 0.993475
24H Tief
$ 1.004
$ 1.004
24H Hoch

$ 0.993475
$ 0.993475

$ 1.004
$ 1.004

$ 1.17
$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752

-0.40%

-0.05%

-0.42%

-0.42%

Der Echtzeitpreis von Cap USD (CUSD) beträgt $0.999532. In den letzten 24 Stunden wurde CUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.993475 und einem Höchstpreis von $ 1.004 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CUSD liegt bei $ 1.17, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.947752.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CUSD im letzten Stunde um -0.40%, in den letzten 24 Stunden um -0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.42% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cap USD (CUSD) Marktinformationen

$ 290.80M
$ 290.80M

--
--

$ 290.80M
$ 290.80M

290.81M
290.81M

290,813,478.3209927
290,813,478.3209927

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cap USD beträgt $ 290.80M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CUSD liegt bei 290.81M, das Gesamtangebot bei 290813478.3209927. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 290.80M.

Cap USD (CUSD)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Cap USD zu USD bei $ -0.0005272897413246.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Cap USD zu USD bei $ -0.0015590700.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Cap USD zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Cap USD zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0005272897413246-0.05%
30 Tage$ -0.0015590700-0.15%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

Cap USD (CUSD) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Cap USD-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Cap USD (CUSD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Cap USD-(CUSD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Cap USD zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Cap USD-Preisprognose an!

CUSD zu lokalen Währungen

Cap USD (CUSD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Cap USD (CUSD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CUSD Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Cap USD (CUSD)

Wie viel ist Cap USD (CUSD) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CUSD in USD beträgt 0.999532 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CUSD-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CUSD-zu-USD-Preis beträgt $ 0.999532. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cap USD?
Die Marktkapitalisierung von CUSD beträgt $ 290.80M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CUSD?
Das Umlaufangebot von CUSD beträgt 290.81M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CUSD?
CUSD erreichte einen Allzeithochpreis von 1.17 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CUSD?
CUSD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.947752 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CUSD?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CUSD beträgt -- USD.
Wird CUSD dieses Jahr noch steigen?
CUSD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CUSD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Cap USD (CUSD) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$112,327.01

$3,979.99

$0.05307

$6.3784

$195.28

$112,327.01

$3,979.99

$2.6353

$195.28

$0.19896

$0.00000

$0.4499

$0.000000000000086

$0.050323

$0.1693

$0.4499

$0.0000000000000000000218

$0.15351

$0.000000000000000009500

$0.114195

