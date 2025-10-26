Der Echtzeitpreis von CaoCao beträgt heute 0.080173 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CAOCAO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CAOCAO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von CaoCao beträgt heute 0.080173 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CAOCAO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CAOCAO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

CaoCao Preis (CAOCAO)

1 CAOCAO zu USD Echtzeitpreis:

$0.080173
$0.080173
-3.30%1D
CaoCao (CAOCAO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:49:33 (UTC+8)

CaoCao (CAOCAO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.080801
$ 0.080801
24H Tief
$ 0.087037
$ 0.087037
24H Hoch

$ 0.080801
$ 0.080801

$ 0.087037
$ 0.087037

$ 0.294909
$ 0.294909

$ 0.063527
$ 0.063527

-2.88%

-3.30%

-12.39%

-12.39%

Der Echtzeitpreis von CaoCao (CAOCAO) beträgt $0.080173. In den letzten 24 Stunden wurde CAOCAO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.080801 und einem Höchstpreis von $ 0.087037 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CAOCAO liegt bei $ 0.294909, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.063527.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CAOCAO im letzten Stunde um -2.88%, in den letzten 24 Stunden um -3.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CaoCao (CAOCAO) Marktinformationen

$ 2.44M
$ 2.44M

--
--

$ 2.44M
$ 2.44M

30.38M
30.38M

30,382,436.11131867
30,382,436.11131867

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CaoCao beträgt $ 2.44M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CAOCAO liegt bei 30.38M, das Gesamtangebot bei 30382436.11131867. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.44M.

CaoCao (CAOCAO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von CaoCao zu USD bei $ -0.00273700201554807.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von CaoCao zu USD bei $ -0.0497701877.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von CaoCao zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von CaoCao zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00273700201554807-3.30%
30 Tage$ -0.0497701877-62.07%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist CaoCao (CAOCAO)

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era.

CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy.

With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

CaoCao (CAOCAO) Ressource

Offizielle Website

CaoCao-Preisprognose (USD)

Wie viel wird CaoCao (CAOCAO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre CaoCao-(CAOCAO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für CaoCao zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die CaoCao-Preisprognose an!

CAOCAO zu lokalen Währungen

CaoCao (CAOCAO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von CaoCao (CAOCAO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CAOCAO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu CaoCao (CAOCAO)

Wie viel ist CaoCao (CAOCAO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CAOCAO in USD beträgt 0.080173 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CAOCAO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CAOCAO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.080173. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CaoCao?
Die Marktkapitalisierung von CAOCAO beträgt $ 2.44M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CAOCAO?
Das Umlaufangebot von CAOCAO beträgt 30.38M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CAOCAO?
CAOCAO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.294909 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CAOCAO?
CAOCAO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.063527 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CAOCAO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CAOCAO beträgt -- USD.
Wird CAOCAO dieses Jahr noch steigen?
CAOCAO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CAOCAO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:49:33 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$112,475.92
$112,475.92

$3,985.04
$3,985.04

$0.05285
$0.05285

$6.2413
$6.2413

$194.98
$194.98

$112,475.92
$112,475.92

$3,985.04
$3,985.04

$2.6305
$2.6305

$194.98
$194.98

$0.19895
$0.19895

$0.00000
$0.00000

$0.8740
$0.8740

$0.000000000000085
$0.000000000000085

$0.050577
$0.050577

$0.2099
$0.2099

$0.8740
$0.8740

$0.0000000000000000000371
$0.0000000000000000000371

$0.15358
$0.15358

$0.115389
$0.115389

$0.03175
$0.03175

