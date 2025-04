Was ist CAMEL (CAMEL)

CAMEL is a project created on Four.meme following the trend of CZ meme coins. $CAMEL is a CTO project on BNBCHAIN, four_meme_ All community driven. #CAMEL will become the companion vehicle of #CZ and surpass #Mubarak #Broccoli soon 🚀🚀🚀 BNBChain has been well prepared by CZ and his associates for a big bang on BNBChain. They support all projects and CZ is becoming the number one KOLS on the platform.

