Caliber (CAL50) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.286156 $ 0.286156 $ 0.286156 24H Tief $ 0.288878 $ 0.288878 $ 0.288878 24H Hoch 24H Tief $ 0.286156$ 0.286156 $ 0.286156 24H Hoch $ 0.288878$ 0.288878 $ 0.288878 Allzeithoch $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 Niedrigster Preis $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 Preisänderung (1H) -0.02% Preisänderung (1T) -0.09% Preisänderung (7T) -0.77% Preisänderung (7T) -0.77%

Der Echtzeitpreis von Caliber (CAL50) beträgt $0.287175. In den letzten 24 Stunden wurde CAL50 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.286156 und einem Höchstpreis von $ 0.288878 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CAL50 liegt bei $ 0.309508, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.155988.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CAL50 im letzten Stunde um -0.02%, in den letzten 24 Stunden um -0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Caliber (CAL50) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 28.72M$ 28.72M $ 28.72M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 28.72M$ 28.72M $ 28.72M Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Caliber beträgt $ 28.72M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CAL50 liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 28.72M.