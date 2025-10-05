CAIRE (CAIRE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00140604 $ 0.00140604 $ 0.00140604 24H Tief $ 0.00143685 $ 0.00143685 $ 0.00143685 24H Hoch 24H Tief $ 0.00140604$ 0.00140604 $ 0.00140604 24H Hoch $ 0.00143685$ 0.00143685 $ 0.00143685 Allzeithoch $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 Niedrigster Preis $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 Preisänderung (1H) +0.67% Preisänderung (1T) -0.33% Preisänderung (7T) +3.05% Preisänderung (7T) +3.05%

Der Echtzeitpreis von CAIRE (CAIRE) beträgt $0.00141938. In den letzten 24 Stunden wurde CAIRE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00140604 und einem Höchstpreis von $ 0.00143685 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CAIRE liegt bei $ 0.00675754, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00136258.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CAIRE im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um -0.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CAIRE (CAIRE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 29.94K$ 29.94K $ 29.94K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 29.94K$ 29.94K $ 29.94K Umlaufangebot 21.00M 21.00M 21.00M Gesamtangebot 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CAIRE beträgt $ 29.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CAIRE liegt bei 21.00M, das Gesamtangebot bei 21000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 29.94K.