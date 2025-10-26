Caesar (CAESAR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01131279 $ 0.01131279 $ 0.01131279 24H Tief $ 0.01219078 $ 0.01219078 $ 0.01219078 24H Hoch 24H Tief $ 0.01131279$ 0.01131279 $ 0.01131279 24H Hoch $ 0.01219078$ 0.01219078 $ 0.01219078 Allzeithoch $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 Niedrigster Preis $ 0.00704573$ 0.00704573 $ 0.00704573 Preisänderung (1H) -2.66% Preisänderung (1T) -2.85% Preisänderung (7T) +0.31% Preisänderung (7T) +0.31%

Der Echtzeitpreis von Caesar (CAESAR) beträgt $0.01145252. In den letzten 24 Stunden wurde CAESAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01131279 und einem Höchstpreis von $ 0.01219078 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CAESAR liegt bei $ 0.02986281, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00704573.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CAESAR im letzten Stunde um -2.66%, in den letzten 24 Stunden um -2.85% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Caesar (CAESAR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,913.5852084 999,999,913.5852084 999,999,913.5852084

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Caesar beträgt $ 11.48M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CAESAR liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999913.5852084. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.48M.