CacheDrop (CACHE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.24% Preisänderung (1T) +0.84% Preisänderung (7T) -2.98% Preisänderung (7T) -2.98%

Der Echtzeitpreis von CacheDrop (CACHE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde CACHE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CACHE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CACHE im letzten Stunde um +1.24%, in den letzten 24 Stunden um +0.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

CacheDrop (CACHE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K Umlaufangebot 999.88M 999.88M 999.88M Gesamtangebot 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

Die aktuelle Marktkapitalisierung von CacheDrop beträgt $ 31.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CACHE liegt bei 999.88M, das Gesamtangebot bei 999880289.0938786. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 31.53K.