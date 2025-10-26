BYUSD (BYUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.994749 $ 0.994749 $ 0.994749 24H Tief $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H Hoch 24H Tief $ 0.994749$ 0.994749 $ 0.994749 24H Hoch $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Allzeithoch $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Niedrigster Preis $ 0.502942$ 0.502942 $ 0.502942 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) -0.04% Preisänderung (7T) -0.03% Preisänderung (7T) -0.03%

Der Echtzeitpreis von BYUSD (BYUSD) beträgt $0.999745. In den letzten 24 Stunden wurde BYUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.994749 und einem Höchstpreis von $ 1.001 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BYUSD liegt bei $ 1.5, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.502942.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BYUSD im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BYUSD (BYUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 70.99M$ 70.99M $ 70.99M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 70.99M$ 70.99M $ 70.99M Umlaufangebot 71.00M 71.00M 71.00M Gesamtangebot 71,004,631.562642 71,004,631.562642 71,004,631.562642

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BYUSD beträgt $ 70.99M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BYUSD liegt bei 71.00M, das Gesamtangebot bei 71004631.562642. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 70.99M.