BVM (BVM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01178962 $ 0.01178962 $ 0.01178962 24H Tief $ 0.01299691 $ 0.01299691 $ 0.01299691 24H Hoch 24H Tief $ 0.01178962$ 0.01178962 $ 0.01178962 24H Hoch $ 0.01299691$ 0.01299691 $ 0.01299691 Allzeithoch $ 6.94$ 6.94 $ 6.94 Niedrigster Preis $ 0.01117383$ 0.01117383 $ 0.01117383 Preisänderung (1H) +0.44% Preisänderung (1T) -6.18% Preisänderung (7T) -17.05% Preisänderung (7T) -17.05%

Der Echtzeitpreis von BVM (BVM) beträgt $0.01210431. In den letzten 24 Stunden wurde BVM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01178962 und einem Höchstpreis von $ 0.01299691 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BVM liegt bei $ 6.94, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01117383.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BVM im letzten Stunde um +0.44%, in den letzten 24 Stunden um -6.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BVM (BVM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 300.42K$ 300.42K $ 300.42K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Umlaufangebot 24.82M 24.82M 24.82M Gesamtangebot 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BVM beträgt $ 300.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BVM liegt bei 24.82M, das Gesamtangebot bei 99741589.87. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.21M.