Buckazoids (BUCKAZOIDS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00492629$ 0.00492629 $ 0.00492629 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +3.66% Preisänderung (7T) +6.54% Preisänderung (7T) +6.54%

Der Echtzeitpreis von Buckazoids (BUCKAZOIDS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BUCKAZOIDS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BUCKAZOIDS liegt bei $ 0.00492629, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BUCKAZOIDS im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +3.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 548.12K$ 548.12K $ 548.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 548.12K$ 548.12K $ 548.12K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Buckazoids beträgt $ 548.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BUCKAZOIDS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 548.12K.