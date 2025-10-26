Bubblebid (BBB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00054269 $ 0.00054269 $ 0.00054269 24H Tief $ 0.00062711 $ 0.00062711 $ 0.00062711 24H Hoch 24H Tief $ 0.00054269$ 0.00054269 $ 0.00054269 24H Hoch $ 0.00062711$ 0.00062711 $ 0.00062711 Allzeithoch $ 0.01369516$ 0.01369516 $ 0.01369516 Niedrigster Preis $ 0.0004284$ 0.0004284 $ 0.0004284 Preisänderung (1H) -0.55% Preisänderung (1T) +11.98% Preisänderung (7T) +34.97% Preisänderung (7T) +34.97%

Der Echtzeitpreis von Bubblebid (BBB) beträgt $0.00061878. In den letzten 24 Stunden wurde BBB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00054269 und einem Höchstpreis von $ 0.00062711 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BBB liegt bei $ 0.01369516, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0004284.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BBB im letzten Stunde um -0.55%, in den letzten 24 Stunden um +11.98% und in den vergangenen 7 Tagen um +34.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bubblebid (BBB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Umlaufangebot 21.00M 21.00M 21.00M Gesamtangebot 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bubblebid beträgt $ 12.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BBB liegt bei 21.00M, das Gesamtangebot bei 21000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.96K.