Brain (SN90) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.715623 $ 0.715623 $ 0.715623 24H Tief $ 0.755901 $ 0.755901 $ 0.755901 24H Hoch 24H Tief $ 0.715623$ 0.715623 $ 0.715623 24H Hoch $ 0.755901$ 0.755901 $ 0.755901 Allzeithoch $ 0.952517$ 0.952517 $ 0.952517 Niedrigster Preis $ 0.316266$ 0.316266 $ 0.316266 Preisänderung (1H) +2.23% Preisänderung (1T) +3.49% Preisänderung (7T) +5.60% Preisänderung (7T) +5.60%

Der Echtzeitpreis von Brain (SN90) beträgt $0.754961. In den letzten 24 Stunden wurde SN90 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.715623 und einem Höchstpreis von $ 0.755901 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN90 liegt bei $ 0.952517, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.316266.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN90 im letzten Stunde um +2.23%, in den letzten 24 Stunden um +3.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Brain (SN90) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 415.50K$ 415.50K $ 415.50K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 415.50K$ 415.50K $ 415.50K Umlaufangebot 549.68K 549.68K 549.68K Gesamtangebot 549,680.0 549,680.0 549,680.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Brain beträgt $ 415.50K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN90 liegt bei 549.68K, das Gesamtangebot bei 549680.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 415.50K.